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Губернатор Омской области назначил двух новых министров

Оба министра назначены на срок один год.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился о назначении двух новых региональных министров. Александр Рашко утверждён на посту министра строительства и архитектуры. Это министерство было сформировано на базе министерства строительства, которое с февраля 2023 года возглавлял сам Рашко.

Кроме того, новым руководителем министерства промышленности и торговли, созданного из министерства промышленности и научно-технического развития, стал Андрей Посаженников. Он возглавлял ведомство с 2019 года, когда оно ещё носило название министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития.

Оба министра назначены на срок один год, как и все остальные члены регионального правительства.