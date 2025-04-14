Губернатор Омской области назначил двух новых министров

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился о назначении двух новых региональных министров. Александр Рашко утверждён на посту министра строительства и архитектуры. Это министерство было сформировано на базе министерства строительства, которое с февраля 2023 года возглавлял сам Рашко.
Кроме того, новым руководителем министерства промышленности и торговли, созданного из министерства промышленности и научно-технического развития, стал Андрей Посаженников. Он возглавлял ведомство с 2019 года, когда оно ещё носило название министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития.
Оба министра назначены на срок один год, как и все остальные члены регионального правительства.