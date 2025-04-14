Губернатор Омской области назначил двух новых министров

Кроме того, новым руководителем министерства промышленности и торговли, созданного из министерства промышленности и научно-технического развития, стал Андрей Посаженников. Он возглавлял ведомство с 2019 года, когда оно ещё носило название министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития.