Защита Гуцул готовит жалобу в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушениями при задержании и аресте Гуцул, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Суд Кишинева ранее изменил меру пресечения Гуцул на домашний арест, однако прокуратура оспорила данное постановление, подав апелляцию. Также решение суда первой инстанции оспорили адвокаты, назвав его необоснованным и чрезмерно строгим.
«Права Гуцул на свободу были нарушены при незаконном задержании и впоследствии — незаконном аресте. Эти действия противоречат как национальному законодательству, так и международному праву. Мы собираем материалы для подачи жалобы в ЕСПЧ», — сказала Байрам.
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещённой в Молдавии партии «Шор», а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.