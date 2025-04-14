МИД Киргизии потребовал от России объяснений из-за задержания мигрантов в бане

На видео с места задержания видно, что посетителей бьют ногами и заставляют ползти на коленях по полу. Киргизский депутат Джанар Акаев возмутился, что ОМОН «ворвался в баню киргизского бизнесмена в Москве». Он призвал российские правоохранительные органы привлечь к ответственности тех, кто «совершает подобные варварские действия и насилие в отношении людей, которые просто выполняют свою работу и живут мирной жизнью». «Все понесенные расходы должны быть возмещены, и должны быть принесены извинения!» — написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).