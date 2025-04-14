МИД Киргизии потребовал от России объяснений из-за задержания мигрантов в бане

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — заявили в МИДе республики.
11 апреля в бане «Бодрость» в Москве были задержаны десятки мигрантов, преимущественно из Киргизии. На опубликованных кадрах рейда видно, как силовики плотно укладывают мужчин лицом вниз, бьют их ногами и заставляют идти на коленях. Telegram-канал Readovka писал, что мигранты-нелегалы «оккупировали баню», отказавшись пускать туда русских. По данным канала, задержано около 40 человек, на нескольких завели дела по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима въезда и пребывания). Их начальника также якобы проверяют по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
На видео с места задержания видно, что посетителей бьют ногами и заставляют ползти на коленях по полу. Киргизский депутат Джанар Акаев возмутился, что ОМОН «ворвался в баню киргизского бизнесмена в Москве». Он призвал российские правоохранительные органы привлечь к ответственности тех, кто «совершает подобные варварские действия и насилие в отношении людей, которые просто выполняют свою работу и живут мирной жизнью». «Все понесенные расходы должны быть возмещены, и должны быть принесены извинения!» — написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).