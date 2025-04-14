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Глава Челябинска дал сутки на вывоз мусорных мешков за пределы города

Субботники продолжаются в Челябинске.

Источник: «Вечерний Челябинск»

Сообщается, что за последнее время из города вывезли 32 тысячи мусорных мешков. Но ещё очень много пакетов с отходами остаётся на улицах населённого пункта. В некоторых местах даже образовались свалки из заполненных мешков. Чтобы решить эту проблему, мэр Челябинска поручил главам районов обратиться в правоохранительные органы.

«Давайте будем требовательнее к подрядчикам. Привлекайте органы полиции, есть санкции за эти вещи», — цитирует слова Алексея Лошкина «Вечёрка».

Ранее в городе прошли проверки придомовых территорий. Градоначальник и его заместители посетили участки, на которые поступило больше всего жалоб. В итоге за грязные и неухоженные дворы на крупные суммы будут оштрафованы две управляющие компании.

Уборка отходов продолжается в парках и скверах мегаполиса, рядом с памятниками. Глава города поручил поставить урны там, где наблюдается их нехватка, уделить больше внимания чистоте водоотводных каналов, вывозу обрези деревьев. Также он поставил городским службам условие — мешки, заполненные мусором, должны вывезти за пределы города в течение суток после сбора отходов.