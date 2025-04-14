Глава Челябинска дал сутки на вывоз мусорных мешков за пределы города

Сообщается, что за последнее время из города вывезли 32 тысячи мусорных мешков. Но ещё очень много пакетов с отходами остаётся на улицах населённого пункта. В некоторых местах даже образовались свалки из заполненных мешков. Чтобы решить эту проблему, мэр Челябинска поручил главам районов обратиться в правоохранительные органы.