Экономика, строительство, благоустройство. Лукашенко доложили о перспективах развития Минска

Глава государства отметил, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5%, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22% от республиканских показателей. Инвестиции в основной капитал сложились на уровне 119% и заработная плата почти на 20% выросла. «Все, вроде бы, неплохо, — оценил Президент. — Квартал прожили. Перспективы? Что мы увидим в этом году?».