Бочаров поставил во главу угла безопасность волгоградцев накануне праздников

— Подготовка и проведение запланированных мероприятий проходит в плановом порядке во всех муниципальных образованиях области. Наша общая задача — чтобы все намеченные в Волгоградской области мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы, прошли на самом высоком организационном уровне и по-настоящему запомнились своей уникальной атмосферой жителям и гостям, которых в этом году мы ожидаем значительно больше, чем обычно в первые майские дни, — заявил Андрей Бочаров.