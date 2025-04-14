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Лукашенко обсудил проблему парковок в Минске с мэром Кухаревым

Лукашенко обсудил проблему парковок и долгострои в Минске с главой Мингорисполкома.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля, в понедельник, обсудил с мэром Минска Владимиром Кухаревым проблему парковок. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что во Дворце Независимости глава государства с докладом принимает главу Мингорисполкома Кухарева.

«Мне дали справку…» Первый начинает мероприятие интригующе с цифр и перспектив", — отметили в телеграм-канале.

Сообщается, что президент Беларуси обсудил с мэром столицы проблемы с парковками, жилищное строительство, водоотведение. Также обсуждались вопросы, касающиеся долгостроев, технопарков (речь идет о перспективах), благоустройства.

Кстати, Фрунзенский стал самым населенным районом Минска, а Партизанский наоборот.

Тем временем ГАИ сказала про новые знаки и дорожную разметку в Минске в 2025 году.

Кроме того, в Беларуси семья пошла в суд после покупки дома, добившись снижения цены.