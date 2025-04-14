Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул

КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Ограничения, установленные судом в отношении главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, существенно затрудняют выполнение ею руководящих функций, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
«Введенные судом ограничения на общение, передачу и получение сообщений, а также другие меры делают невозможным полноценное исполнение Гуцул обязанностей главы Гагаузии», — сказала Байрам.
Адвокат отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии. «В случае если решение о домашнем аресте останется в силе, нам придется обратиться в суд первой инстанции для уточнения наложенных ограничений», — добавила Байрам.
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.