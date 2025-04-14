С 1 мая у некоторых белорусов вырастут доплаты к пенсиям. Узнали, на сколько

Так, ветераны Великой Отечественной войны, награжденные за службу в тылу, будут получать увеличенную в пять раз доплату к пенсии. Вместо прежних 50% им будут начислять 250% от минимальной пенсии, или почти 280 рублей. Эта категория также получает новый статус, по которому их полностью приравнивают к участникам боевых действий со всеми положенными льготами и социальными гарантиями.
Труженики тыла, у которых есть государственные награды, получат двукратное увеличение доплат к пенсии — с 50 до 100% минимального размера пенсии, то есть до почти 112 рублей.
В ведомстве отметили, что особые условия предусмотрены для ветеранов боевых действий на территории других государств. В том числе для военнослужащих предусмотрели снижение пенсионного возраста на 5 лет, если они получили инвалидность в мирное время. Отдельная мера поддержки появилась для работавших в Афганистане в период с 1979 по 1989 год. Для них теперь предусмотрена ежемесячная доплата в 100% минимальной пенсии по возрасту.