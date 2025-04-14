С 1 мая у некоторых белорусов вырастут доплаты к пенсиям. Узнали, на сколько

В ведомстве отметили, что особые условия предусмотрены для ветеранов боевых действий на территории других государств. В том числе для военнослужащих предусмотрели снижение пенсионного возраста на 5 лет, если они получили инвалидность в мирное время. Отдельная мера поддержки появилась для работавших в Афганистане в период с 1979 по 1989 год. Для них теперь предусмотрена ежемесячная доплата в 100% минимальной пенсии по возрасту.