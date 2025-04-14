В Италии назвали «коалицию желающих» абстрактной силой

10 апреля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО министры обороны порядка 30 стран, намеревающихся войти в «коалицию желающих», обсудили план по отправке миротворческого контингента и реальность его реализации. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что участники встречи не смогли определиться со способом урегулирования украинского кризиса. Кроме того, она уточнила, что у нее нет уверенности в использовании военного контингента из Европы для обеспечения соблюдения договоренностей о прекращении огня.