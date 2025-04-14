Лукашенко назвал ситуацию с долгостроями в Минске недопустимой

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Наличие долгостроев в жилищном строительстве в столице недопустимо, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Глава государства отдельно остановился на таких проблемах белорусской столицы, как нехватка парковочных мест и жилищное строительство.
«Мы договаривались, что преимущественно будем строить за пределами Минска, чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблему для минчан. Поэтому как здесь вы видите перспективы?», — цитирует Лукашенко газета «СБ. Беларусь сегодня».
Белорусский лидер констатировал, что есть и проблемы с обслуживанием населения. В первую очередь это относится к водоотводящим сетям.
«У нас половина сетей эксплуатируется со сверхнормативными сроками. Я не хочу сказать, что это уже развалюхи и так далее, но планово надо, конечно же, работать», — подчеркнул он.
По словам Лукашенко, он знает, что по данной теме работы ведутся, но нужно обсудить целесообразность увеличения объемов. Также проблемным остается вопрос со сверхнормативными сроками строительства жилья.
«Ну это недопустимо. Я так понимаю, это долгострои. У вас их 13, и из них в “Минск Мире” восемь. Это вообще недопустимо. Они пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционное соглашение, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь», — предупредил глава государства.