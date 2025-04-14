Лукашенко назвал ситуацию с долгостроями в Минске недопустимой

«Ну это недопустимо. Я так понимаю, это долгострои. У вас их 13, и из них в “Минск Мире” восемь. Это вообще недопустимо. Они пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционное соглашение, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь», — предупредил глава государства.