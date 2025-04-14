СМИ: Индия и США начинают переговоры о торговых пошлинах

В феврале 2025 года индийский премьер Нарендра Моди посетил Вашингтон. Тогда стороны заявляли о планах подписать торговое соглашение к осени. Однако 2 апреля Дональд Трамп ввел в отношении Индии 26% зеркальные пошлины. В отличие от Китая, Индия не решилась выступить против США, об этом 6 апреля писал Bloomberg. Издание акцентировало внимание на том, что Индия намерена решать конфликт дипломатическим путем, и государство не будет вводить ответные пошлины в отношении США.