СМИ: Индия и США начинают переговоры о торговых пошлинах

С 14 апреля Индия и США начнут консультации по вопросам торговых отношений, сообщает Bloomberg.
В публикации отмечается, что переговоры пройдут онлайн-формате. Источник агентства рассказал, что стороны планируют к концу мая достичь ясности по сферам, где могут быть уступки, передает «Интерфакс».
На прошлой неделе министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что страна находится на пороге заключения торгового соглашения с США, подчеркнув его острую необходимость.
В феврале 2025 года индийский премьер Нарендра Моди посетил Вашингтон. Тогда стороны заявляли о планах подписать торговое соглашение к осени. Однако 2 апреля Дональд Трамп ввел в отношении Индии 26% зеркальные пошлины. В отличие от Китая, Индия не решилась выступить против США, об этом 6 апреля писал Bloomberg. Издание акцентировало внимание на том, что Индия намерена решать конфликт дипломатическим путем, и государство не будет вводить ответные пошлины в отношении США.
Позже Дональд Трамп приостановил действие повышенных тарифов в отношении некоторых стран, включая Индию, на 90 дней. Он рассказал, что более 75 стран обратились к Штатам с предложениями переговоров по торговым вопросам. Трамп тогда подчеркнул, что все эти государства не вводили ответных мер против США. Этим фактором американский президент объяснил временное смягчение тарифной политики.