Челябинцам рассказали, как город готовится к празднованию 9 Мая

Украшение Челябинска
Чтобы создать атмосферу торжественности, в Челябинске украшают улицы. Прогуливаясь по мосту через реку Миасс в центре города, жители и гости могут наблюдать развевающиеся на ветру флаги с поздравлениями. А около органного зала «Родина» собирают светомузыкальный фонтан, который запустят 9 Мая. Большое внимание уделяют и состоянию воинских захоронений. В городе приводят в порядок мемориальные доски и памятники.
Репетиции парада Победы
Уже 27 апреля на площади Революции в центре Челябинска стартуют репетиции Парада Победы. Они будут проходить вплоть до 30 апреля.
Подготовка к шествию «Бессмертного полка»
В Челябинске после небольшого перерыва в очном формате вновь состоится торжественное шествие «Бессмертного полка». Жители выйдут на улицы города с портретами героев.
— Бессмертный полк пройдёт с музыкальным сопровождением, аппаратура смонтирована от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции, — сообщила начальник управления культуры города Элеонора Халикова. — На прошлой неделе проверили качество звука.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 7 мая в Челябинск приедет ретропоезд с праздничной программой. Гостей порадуют выступлениями артистов, облачённых в одежду военных лет.