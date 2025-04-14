Челябинцам рассказали, как город готовится к празднованию 9 Мая

Чтобы создать атмосферу торжественности, в Челябинске украшают улицы. Прогуливаясь по мосту через реку Миасс в центре города, жители и гости могут наблюдать развевающиеся на ветру флаги с поздравлениями. А около органного зала «Родина» собирают светомузыкальный фонтан, который запустят 9 Мая. Большое внимание уделяют и состоянию воинских захоронений. В городе приводят в порядок мемориальные доски и памятники.