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Челябинцам рассказали, как город готовится к празднованию 9 Мая

Челябинск активно готовится к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе уже разработали насыщенную программу из 97 мероприятий, чтобы отметить этот день и почтить память павших в боях героев. Как региональный центр готовится к праздничным торжествам, выяснили корреспонденты «Пчелы».

Источник: Pchela.News

Украшение Челябинска

Чтобы создать атмосферу торжественности, в Челябинске украшают улицы. Прогуливаясь по мосту через реку Миасс в центре города, жители и гости могут наблюдать развевающиеся на ветру флаги с поздравлениями. А около органного зала «Родина» собирают светомузыкальный фонтан, который запустят 9 Мая. Большое внимание уделяют и состоянию воинских захоронений. В городе приводят в порядок мемориальные доски и памятники.

Репетиции парада Победы

Уже 27 апреля на площади Революции в центре Челябинска стартуют репетиции Парада Победы. Они будут проходить вплоть до 30 апреля.

Подготовка к шествию «Бессмертного полка»

В Челябинске после небольшого перерыва в очном формате вновь состоится торжественное шествие «Бессмертного полка». Жители выйдут на улицы города с портретами героев.

— Бессмертный полк пройдёт с музыкальным сопровождением, аппаратура смонтирована от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции, — сообщила начальник управления культуры города Элеонора Халикова. — На прошлой неделе проверили качество звука.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 7 мая в Челябинск приедет ретропоезд с праздничной программой. Гостей порадуют выступлениями артистов, облачённых в одежду военных лет.