Власти Сербии пошли на ультиматум Евросоюза

9 апреля Европейский союз (ЕС) выдвинул ультиматум Сербии. Объединение потребовало убрать Вулина из нового правительства. «Из Брюсселя оказывают давление на президента [Александра] Вучича, чтобы он [Вулин] был исключен из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе», — сообщали тогда неназванные источники.