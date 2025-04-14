Участник СВО и депутат думы Братска вышел из фракции «Единой России»

Участник СВО, депутат думы Братска и председатель комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Денис Шепель заявил о выходе из фракции «Единой России» сегодня, 14 апреля. Об этом он сообщил в своем тг-канале (18+), где опубликовал соответствующий документ. О причинах ухода народный избранник не сообщает, но отмечает, что его решение продиктовано «очень серьезными аргументами», пишет ИА IrkutskMedia.