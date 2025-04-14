Участник СВО и депутат думы Братска вышел из фракции «Единой России»

Участник СВО, депутат думы Братска и председатель комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Денис Шепель заявил о выходе из фракции «Единой России» сегодня, 14 апреля. Об этом он сообщил в своем тг-канале (18+), где опубликовал соответствующий документ. О причинах ухода народный избранник не сообщает, но отмечает, что его решение продиктовано «очень серьезными аргументами», пишет ИА IrkutskMedia.
Уход Дениса Шепеля из фракции «ЕР» поддержала депутат думы, экс-председатель представительного органа власти Лариса Павлова.
«Поддерживаю решение Дениса Ивановича, учитывая ситуацию, которая в последнее время складывается в Братском местном отделении партии “Единая Россия”. Подчеркиваю… в местном отделении», — написала народная избранница в своем тг-канале.
Напомним, что в 2024 году Денис Шепель стал победителем предварительного голосования «Единой России». Ранее он занимал должность депутата думы города в шестом и седьмом созывах с 2014 по 2024 год.