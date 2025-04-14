В Молдавии рассматривают опрос ограничения полномочий прокуратуры Гагаузии

КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии рассматривает в понедельник вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии без участия представителей региона, сообщил журналистам заместитель председателя Народного собрания (парламент) региона Георгий Лейчу.
«Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии, даже не уведомив нас. Мы узнали об этом заседании за 15 минут до его начала. Это грубейшее нарушение элементарных норм, такие решения не могут приниматься без участия представителей Гагаузии», — заявил журналистам Лейчу.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.