Мэр Воронежа Сергей Петрин ушел в отпуск

Мэр Воронежа Сергей Петрин на ближайшие две недели ушел в отпуск. Об этом сообщил сам глава городской администрации в своем телеграм-канале.
При этом Петрин отметил, что остается на связи для решения срочных вопросов. Заодно градоначальник анонсировал информацию о завершении отопительного сезона. Это один из самых частых задаваемых сейчас в соцсетях вопросов.
— Коллеги ответят на него в ближайшее время по итогу мониторинга погодных условий, — написал мэр. И добавил:
— К формату диалога в комментариях и личных сообщениях вернусь в конце апреля. Спасибо всем, кто пишет, спрашивает и рассказывает о проблемах и успехах.