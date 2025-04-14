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Мэр Воронежа Сергей Петрин ушел в отпуск

Градоначальник заявил, что к активному общению в соцсетях планирует вернуться к концу апреля.

Мэр Воронежа Сергей Петрин на ближайшие две недели ушел в отпуск. Об этом сообщил сам глава городской администрации в своем телеграм-канале.

При этом Петрин отметил, что остается на связи для решения срочных вопросов. Заодно градоначальник анонсировал информацию о завершении отопительного сезона. Это один из самых частых задаваемых сейчас в соцсетях вопросов.

— Коллеги ответят на него в ближайшее время по итогу мониторинга погодных условий, — написал мэр. И добавил:

— К формату диалога в комментариях и личных сообщениях вернусь в конце апреля. Спасибо всем, кто пишет, спрашивает и рассказывает о проблемах и успехах.