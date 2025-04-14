Будущий канцлер Германии призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту

Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Taggesschau.