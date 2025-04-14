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СМИ: Израиль и ХАМАС отреагировали на стремление Макрона признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и представители ХАМАС по-разному отнеслись к стремлению президента Франции Эммануэля Макрона признать Государство Палестина.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Макрон в прошлую среду в эфире телеканала France 5 заявил, что Франция в июне может официально признать Государство Палестина. При этом он подчеркнул, что также намерен добиваться признания Израиля пропалестинскими странами. Позже в соцсети Х Макрон подтвердил «однозначную» позицию Франции: «Да — миру. Да — безопасности Израиля. Да — Палестинскому государству без ХАМАС». Этот пост он разместил в соцсети на трех языках: французском, арабском и иврите.

В ответ на это Нетаньяху в воскресенье написал в соцсети Х, что французский президент совершает «ужасную ошибку», продвигая эту идею, пишет DPA.

Израиль не потерпит моральных проповедей о создании Палестинского государства, которые поставят под угрозу существование Израиля.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Со своей стороны, группировка ХАМАС в четверг высоко оценила предложение Макрона, сочтя его «важным шагом», пишет The European Conservative. «Франция как страна, обладающая политическим весом и являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет возможность повлиять на принятие справедливых решений и способствовать прекращению оккупации и реализации чаяний палестинского народа», — говорится в заявлении ХАМАС.

Почти 150 государств — членов ООН признали Палестину как государство, однако такие влиятельные западные страны, как США, Франция, Германия и Великобритания, этого не сделали. Израиль, в частности, не признан Саудовской Аравией, Ираком и Сирией.