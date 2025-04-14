СМИ: Израиль и ХАМАС отреагировали на стремление Макрона признать Палестину

Макрон в прошлую среду в эфире телеканала France 5 заявил, что Франция в июне может официально признать Государство Палестина. При этом он подчеркнул, что также намерен добиваться признания Израиля пропалестинскими странами. Позже в соцсети Х Макрон подтвердил «однозначную» позицию Франции: «Да — миру. Да — безопасности Израиля. Да — Палестинскому государству без ХАМАС». Этот пост он разместил в соцсети на трех языках: французском, арабском и иврите.