СМИ: Израиль и ХАМАС отреагировали на стремление Макрона признать Палестину

Макрон в прошлую среду в эфире телеканала France 5 заявил, что Франция в июне может официально признать Государство Палестина. При этом он подчеркнул, что также намерен добиваться признания Израиля пропалестинскими странами. Позже в соцсети Х Макрон подтвердил «однозначную» позицию Франции: «Да — миру. Да — безопасности Израиля. Да — Палестинскому государству без ХАМАС». Этот пост он разместил в соцсети на трех языках: французском, арабском и иврите.
В ответ на это Нетаньяху в воскресенье написал в соцсети Х, что французский президент совершает «ужасную ошибку», продвигая эту идею, пишет DPA.
Израиль не потерпит моральных проповедей о создании Палестинского государства, которые поставят под угрозу существование Израиля.
Со своей стороны, группировка ХАМАС в четверг высоко оценила предложение Макрона, сочтя его «важным шагом», пишет The European Conservative. «Франция как страна, обладающая политическим весом и являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет возможность повлиять на принятие справедливых решений и способствовать прекращению оккупации и реализации чаяний палестинского народа», — говорится в заявлении ХАМАС.
Почти 150 государств — членов ООН признали Палестину как государство, однако такие влиятельные западные страны, как США, Франция, Германия и Великобритания, этого не сделали. Израиль, в частности, не признан Саудовской Аравией, Ираком и Сирией.