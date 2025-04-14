Yle: мэром Хельсинки станет политик российского происхождения

Правящая Национальная коалиционная партия (НКП), которую представляет Сазонов, одержала победу на муниципальных выборах в столичном регионе, получив 24% голосов.
В целом по стране наибольшую поддержку получила социал-демократическая партия с 22,5% голосов, второе место у НКП с 20,4% голосов, третье — у партии «Финляндский центр» с 19,4% голосов. Правая партия «Истинные финны» заняла только шестое место с 7,8% голосов — ее результат по сравнению с предыдущими выборами 2022 года ухудшился на 3,3 процентных пункта.
Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году. Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в начале 90-х годов. В 2017 году политик был избран в городской совет Хельсинки, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра финской столицы по социальным вопросам и здравоохранению.