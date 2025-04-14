Yle: мэром Хельсинки станет политик российского происхождения

Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году. Его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в начале 90-х годов. В 2017 году политик был избран в городской совет Хельсинки, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра финской столицы по социальным вопросам и здравоохранению.