Узбекистан и Пакистан обсуждают перспективные проекты в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Исламабаде рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном. Об этом сообщает ИА «Дунё».
Делегация Узбекистана во главе с председателем Комитета по туризму Умидом Шодиевым встретилась со специальным помощником Премьер-министра Пакистана — министром промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, ответственным за развитие сотрудничества с Узбекистаном.
Во встрече приняли участие посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава пакистанской корпорации по развитию туризма Афтаб ур-Рехман Рана.
«Мы с энтузиазмом занимаемся реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита Премьер-министра Пакистана в Узбекистан, и готовы совместно с нашими узбекскими партнерами работать над реализацией каждого пункта договоренностей», — отметил помощник главы пакистанского правительства.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере туризма между Узбекистаном и Пакистаном, а также рассмотрели предложения по реализации перспективных совместных проектов в этой сфере.
Особое внимание уделили вопросам расширения туристического обмена между двумя странами, регулярной организации специальных рекламных и ознакомительных мероприятий.
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации сотрудничества, в частности, в разработке туристических маршрутов, охватывающих историко-культурное и национальное наследие, достопримечательности и объекты паломнического туризма.
«Достигнута договоренность о совместной проработке всех организационных вопросов, связанных с увеличением взаимного потока туристов, принятии мер по дальнейшему упрощению действующих процедур», — говорится в сообщении.
Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере экономической дипломатии.