КС Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии

«Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии, даже не уведомив нас. Мы узнали об этом заседании за 15 минут до его начала. Это грубейшее нарушение элементарных норм, такие решения не могут приниматься без участия представителей Гагаузии», — сказал Георгий Лейчу журналистам (цитата по «РИА Новости»).