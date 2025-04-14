CNN: Си в пику Трампу отправился в Юго-Восточную Азию для укрепления связей

В понедельник Си прибыл во Вьетнам, а со вторника по пятницу намерен посетить Малайзию и Камбоджу. Пока Вашингтон и Пекин обмениваются тарифными ударами, страны Юго-Восточной Азии, не оправившиеся от приостановленных торговых пошлин США, все больше опасаются оказаться под перекрестным огнем двух крупнейших экономик мира, говорится в статье.
Вьетнам и Камбоджа оказались в числе стран, наиболее сильно пострадавших от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, которые до «тарифной паузы» составляли 46% и 49% соответственно.
С одной стороны, если они встанут на сторону Китая, они рискуют спровоцировать Трампа во время частных переговоров с США по потенциальным пошлинам. С другой — к ним могут хлынуть дешевые китайские товары, которым сейчас из-за заоблачных тарифов закрыт доступ на рынки США.
По данным китайской таможни, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с 2023 года обошла США и Европейский союз в качестве крупнейшего экспортного рынка Китая. Крупнейшим торговым партнером Китая в Юго-Восточной Азии стал Вьетнам, в который КНР уже экспортирует в 1,6 раза больше, чем импортирует из него. Ожидается, что во время визита Си в Ханой страны подпишут около 40 соглашений в различных секторах, включая сотрудничество в области железных дорог, торговли сельскохозяйственной продукцией, цифровой и зеленой экономики.
Как пояснил Вэнь Ти Сун, внештатный сотрудник Атлантического совета*, визит Си имеет две цели. С экономической точки зрения он направлен на то, чтобы найти способ диверсифицировать экономическое присутствие Китая по всему миру, а с внешнеполитической он нацелен на сближение стран АТР с КНР.
* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) внесен Минюстом в перечень организаций, деятельность которых в РФ нежелательна