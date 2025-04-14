CNN: Си в пику Трампу отправился в Юго-Восточную Азию для укрепления связей

По данным китайской таможни, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с 2023 года обошла США и Европейский союз в качестве крупнейшего экспортного рынка Китая. Крупнейшим торговым партнером Китая в Юго-Восточной Азии стал Вьетнам, в который КНР уже экспортирует в 1,6 раза больше, чем импортирует из него. Ожидается, что во время визита Си в Ханой страны подпишут около 40 соглашений в различных секторах, включая сотрудничество в области железных дорог, торговли сельскохозяйственной продукцией, цифровой и зеленой экономики.