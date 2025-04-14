Трамп призвал лишить передачу «60 минут» лицензии после интервью Зеленского

«Трансляция этих выходных превзошла все… Они сделали не одну, а две главные истории о Трампе, одна из которых была связана с Украиной, где, как я говорю, идет война, которая никогда бы не началась, если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы, другими словами, если бы я был президентом. А другая история была связана с Гренландией, представляющая нашу страну и мое руководство ею ложно, неточно и обманным путем», — возмутился республиканец.