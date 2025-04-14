Полковник Ходаренок назвал ошибкой руководства ВСУ уничтожение F-16 ракетой РФ

~Тогда возникает вопрос — откуда взялась третья ракета?~ В этом случае до конца нельзя исключать предположение, что боевая стрельба по F-16 велась двумя зенитными ракетными дивизионами С-400 с так называемым сосредоточением огня и каждый из них пустил по две ракеты. Однако и это только версия. Что же касается самоходных огневых установок ЗРК «Бук», то они вообще одноканальные и три ракеты в очереди пустить никак не могут.