СМИ: американцы считают пошлины Трампа «инструментом для переговоров»

Большинство американцев (75%) считают, что в краткосрочной перспективе пошлины приведут к росту цен. Лишь 5% надеются, что цены снизятся, а 20% респондентов не ожидают изменений. Долгосрочные ожидания американцев менее однозначны: доля тех, кто ожидает роста цен из-за пошлин, составляет 48%, тогда как 30% прогнозируют снижение цен, а 22% считают, что пошлины никак не повлияют на цены в стране.