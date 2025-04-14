СМИ: американцы считают пошлины Трампа «инструментом для переговоров»

Большинство граждан США уверены, что Дональд Трамп использует пошлины на импорт как инструмент давления на торговых партнеров для достижения более выгодных условий, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги исследования CBS News и YouGov.
Так, только 41% опрошенных рассматривают пошлины как долгосрочную политику Трампа. Остальные (59%) полагают, что президент отменит их после того, как добьется выгодных условий в ходе торговых переговоров.
Большинство американцев (75%) считают, что в краткосрочной перспективе пошлины приведут к росту цен. Лишь 5% надеются, что цены снизятся, а 20% респондентов не ожидают изменений. Долгосрочные ожидания американцев менее однозначны: доля тех, кто ожидает роста цен из-за пошлин, составляет 48%, тогда как 30% прогнозируют снижение цен, а 22% считают, что пошлины никак не повлияют на цены в стране.
Однако большинство респондентов уверены, что пошлины Трампа негативно скажутся на экономике США. О том, что такие изменения могут произойти в ближайшее время, заявили 65% опрошенных, в то время, как 42% ожидают отрицательного влияния на американскую экономику в долгосрочной перспективе.
Согласно результатам опроса CBS News и YouGov, большинство американцев (53%) отрицательно оценивают работу президента США, в то время как положительную оценку действиям Трампа дали 47% опрошенных.