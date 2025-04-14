Беспрозванных: поликлиника на Краснопрудной не подходит для медобслуживания

По его словам, принято решение строить для этого микрорайона отдельную большую поликлинику. «Сейчас все необходимые материалы мы готовим на дополнительное финансирование. Но строительство займет примерно три года, поэтому в это время, конечно, пациенты должны тоже получать хорошее обслуживание», — сказал Беспрозванных. Поэтому, по его словам, правительство области поможет действующей поликлинике с ремонтом. Также, по словам губернатора, необходимо укомплектовать штат врачей, поскольку у пациентов есть вопросы по поводу нехватки кадров. Новую поликлинику планируется построить на ул. Молодой Гвардии в районе нового ЖК «Русская Европа».