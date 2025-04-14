Шор раскритиковал запрет Гагаузии назначать прокурора автономии

«Режим покушается на автономный статус Гагаузии. Сначала — отказ главе автономии работать в правительстве. Потом — экономическая блокада, арест Евгении Гуцул, репрессии против пенсионеров и бюджетников. Теперь Кишинев наступает на автономность региона. В настоящее время Конституционный суд рассматривает вопрос законности нормы, по которой прокурор автономии назначается по предложению Народного собрания Гагаузии. Генпрокурор намерен лишить Народное собрание права предлагать кандидата в прокуроры. Ион Мунтяну обратился в Конституционный суд — мол, изучите, какую можно найти лазейку, чтобы признать норму неконституционной и самим назначать кого вздумается», — написал Шор.