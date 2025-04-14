Песков рассказал о встрече Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

При этом он подчеркнул, что стороны нашли «очень востребованный канал для доведения информации друг до друга». «Канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук», — отметил представитель Кремля.