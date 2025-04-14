Памятник героям ВОВ поставят в свердловском селе

На его строительство выделено 2,4 млн рублей. Работы должны быть завершены до 8 мая 2025 года. Согласно проекту, площадь памятника составит 294 кв. м, высота стелы — более 6 м, сообщает TagilCity.ru. На ней будет установлена мемориальная табличка с надписью «Вечная слава павшим в боях за Родину! 1941−1945».