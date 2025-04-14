Песков: Россия готова к нормализации отношений с Грузией

«Нет, четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам нормализации отношений, это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят», — сказал Дмитрий Песков журналистам.