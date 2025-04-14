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СМИ: Франция «намеренно» наводняет Британию нелегальными мигрантами

Президента Франции Эммануэля Макрона, который считается другом британского премьера Кира Стармера, обвинили в том, что он поощряет приток незаконных мигрантов через Ла-Манш, несмотря на то, что Британия платит Франции сотни миллионов фунтов за противоположные действия, пишет The European Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, бывший депутат Европарламента от Великобритании Роджер Хелмер заявил, что Франция «намеренно вступает в сговор с нелегальными иммигрантами» и поощряет их приток в Великобританию. По его словам, французские власти предоставляют им спасательные жилеты и даже помогают мигрантам на небольших лодках переплавляться через французские воды до районов, где их подбирают британцы.

«Нас принимаются за идиотов», — заявил Хелмер, добавив, что сейчас перебраться в Британию через Ла-Манш стало «проще, чем когда-либо».

Его слова подтверждает рыбак Мэтт Кокер, который сам неоднократно спасал мигрантов в проливе Ла-Манш. Он рассказал, что «французы сопровождают мигрантов, чтобы обеспечить им безопасный проход» в британские воды.

Более того, как утверждается в статье, появилась аудиозапись переговоров между официальными лицами Великобритании и Франции, в ходе которых они договариваются о «возврате» спасательных жилетов, чтобы их можно было использовать повторно.

По данным TEC, с начала года пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию более 7000 мигрантов. За тот же период, несмотря на громкие разговоры о «разгроме банд контрабандистов», только пять человек были осуждены за содействие незаконной иммиграции.