Согласно статье, бывший депутат Европарламента от Великобритании Роджер Хелмер заявил, что Франция «намеренно вступает в сговор с нелегальными иммигрантами» и поощряет их приток в Великобританию. По его словам, французские власти предоставляют им спасательные жилеты и даже помогают мигрантам на небольших лодках переплавляться через французские воды до районов, где их подбирают британцы.
«Нас принимаются за идиотов», — заявил Хелмер, добавив, что сейчас перебраться в Британию через Ла-Манш стало «проще, чем когда-либо».
Его слова подтверждает рыбак Мэтт Кокер, который сам неоднократно спасал мигрантов в проливе Ла-Манш. Он рассказал, что «французы сопровождают мигрантов, чтобы обеспечить им безопасный проход» в британские воды.
Более того, как утверждается в статье, появилась аудиозапись переговоров между официальными лицами Великобритании и Франции, в ходе которых они договариваются о «возврате» спасательных жилетов, чтобы их можно было использовать повторно.
По данным TEC, с начала года пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию более 7000 мигрантов. За тот же период, несмотря на громкие разговоры о «разгроме банд контрабандистов», только пять человек были осуждены за содействие незаконной иммиграции.