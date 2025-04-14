Согласно статье, бывший депутат Европарламента от Великобритании Роджер Хелмер заявил, что Франция «намеренно вступает в сговор с нелегальными иммигрантами» и поощряет их приток в Великобританию. По его словам, французские власти предоставляют им спасательные жилеты и даже помогают мигрантам на небольших лодках переплавляться через французские воды до районов, где их подбирают британцы.