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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 14 апреля: главное

В понедельник пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин предметно не обсуждал с Уиткоффом возможную встречу с Трампом.

Ждать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США вряд ли было бы оправданно.

В Кремле не видят ничего неожиданного в продлении Трампом антироссийских санкций.

Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более, это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию (их) фактически заново. Поэтому никаких завышенных ожиданий здесь у нас не было на этот счет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Власти стран Евросоюза выступают за продолжение войны.

К сожалению, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц является сторонником эскалации конфликта на Украине, как и другие европейские лидеры.

Кремль не может подтвердить сообщения турецких СМИ о проведении на этой неделе переговоров по безопасности судоходства в Черном море.

Я никак не могу прокомментировать (эти публикации). Я не совсем понимаю, о чем велась речь в этих турецких СМИ. Здесь я не могу это подтвердить.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль проинформирует, если Путин решит принять главу МИД Ирана во время его визита в Москву.

Россия готова к нормализации отношений с Грузией, но сроков восстановления отношений стран пока нет.

Нет, четких сроков нет, но то, что Россия, действительно, готова к шагам нормализации отношений, это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

День Победы отметят в России многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате.

Владимир Путин 14 апреля проведет совещание с правительством.

Основная тема, которая будет на повестке дня, — это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране. Будет также в режиме ВКС открытие предприятий лесной промышленности. И также, как обычно делает президент, будут рассмотрены текущие вопросы с членами правительства.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)