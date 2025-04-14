Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 14 апреля: главное

Владимир Путин предметно не обсуждал с Уиткоффом возможную встречу с Трампом.
Ждать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США вряд ли было бы оправданно.
В Кремле не видят ничего неожиданного в продлении Трампом антироссийских санкций.
Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более, это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию (их) фактически заново. Поэтому никаких завышенных ожиданий здесь у нас не было на этот счет.
Власти стран Евросоюза выступают за продолжение войны.
К сожалению, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны.
Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц является сторонником эскалации конфликта на Украине, как и другие европейские лидеры.
Кремль не может подтвердить сообщения турецких СМИ о проведении на этой неделе переговоров по безопасности судоходства в Черном море.
Я никак не могу прокомментировать (эти публикации). Я не совсем понимаю, о чем велась речь в этих турецких СМИ. Здесь я не могу это подтвердить.
Кремль проинформирует, если Путин решит принять главу МИД Ирана во время его визита в Москву.
Россия готова к нормализации отношений с Грузией, но сроков восстановления отношений стран пока нет.
Нет, четких сроков нет, но то, что Россия, действительно, готова к шагам нормализации отношений, это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят.
День Победы отметят в России многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате.
Владимир Путин 14 апреля проведет совещание с правительством.
Основная тема, которая будет на повестке дня, — это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране. Будет также в режиме ВКС открытие предприятий лесной промышленности. И также, как обычно делает президент, будут рассмотрены текущие вопросы с членами правительства.