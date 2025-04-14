Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения ее граждан. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник стартовал всеобщий опрос населения, где граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.