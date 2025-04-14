ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто

«Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС — ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году», — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания, трансляцию вел телеканал М1.