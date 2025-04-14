Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: AP 2024

«Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС — ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году», — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания, трансляцию вел телеканал М1.

Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения ее граждан. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник стартовал всеобщий опрос населения, где граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.