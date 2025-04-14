Молдавские социалисты выступили против ограничения прав Гагаузии

КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Ограничение прав Гагаузской автономии в составе Молдавии негативно отразится на диалоге Кишинева с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов.
Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключен из процесса формирования прокуратуры автономии.
Социалисты отметили, что будут добиваться пересмотра подходов, нарушающих принципы децентрализации и равноправного диалога с регионами.
«Подобные шаги, предпринятые в одностороннем порядке, без учета мнения автономии и без широкого общественного обсуждения, только усугубляют недоверие и усиливают центробежные настроения в стране. Мы призываем к строгому соблюдению Закона 1994 года об особом статусе Гагаузской автономии, уважению к принятым ранее компромиссам и к продолжению открытого и уважительного диалога между Кишиневом и Комратом», — подчеркивается в заявлении партии.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.