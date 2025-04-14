Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда

Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял соответствующий законопроект.
«Президент Алар Карис одобрил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, направленный на укрепление безопасности судоходства в морской зоне Эстонии. Поправки в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне дают Силам обороны право реагировать в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей оказание жизненно важной услуги, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит. Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ под председательством президента России Владимира Путина.