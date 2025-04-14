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Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, наделяющий силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить, сообщает телерадиокомпания ERR.

Источник: AP 2024

Как передавало ранее агентство Франс Пресс, парламент Эстонии принял соответствующий законопроект.

«Президент Алар Карис одобрил Закон о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, направленный на укрепление безопасности судоходства в морской зоне Эстонии. Поправки в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне дают Силам обороны право реагировать в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей оказание жизненно важной услуги, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит. Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ под председательством президента России Владимира Путина.