Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить подозрительные суда

На прошлой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что решение Эстонии атаковать и даже топить на Балтике вызывающие подозрения суда отвратительно, но сам Таллин не может это делать, значит, за эстонцами кто-то стоит. Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ РФ под председательством президента России Владимира Путина.