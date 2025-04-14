Утверждена Комплексная схема развития Казанской агломерации

Целевые показатели развития Казанской агломерации предполагают, что численность ее населения к 2050 году должна составить 2,208 млн человек. Количество рабочих мест предполагается увеличить до 1,282,8 млн, а площадь жилищного фонда — до 103,1 млн кв. метров.
В самой Казани численность населения планируется довести до 1,567 млн. человек, количество рабочих мест — до 885,7 тыс., а площадь жилищного фонда — до 62,680 млн кв. метров.
В Зеленодольском районе РТ количество жителей должно вырасти до 252,7 тыс. человек, в Высокогорском и Пестречинском — до 88,5 тыс. человек в каждом, в Лаишевском — до 148,9 тыс., а в Верхнеуслонском — до 62,7 тыс.
В свою очередь число рабочих мест в Зеленодольском районе предполагается увеличить до 144,7 тыс., в Высокогорском — до 56,1 тыс., в Пестречинском — до 60,8 тыс., в Лаишевском — до 91,2 тыс., тогда как в Верхнеуслонском — до 44,3 тыс.
Жилищный фонд в Зеленодольском районе планируется довести до 13,9 млн кв. метров, в Высокогорском — до 6,2 млн, в Пестречинском — до 7,1 млн, в Лаишевском — до 8,2 млн, а в Верхнеуслонском — до 5,02 млн.
Теперь Минстрою Татарстана совместно с Минэкономики РТ, Минпромторгом РТ и Агентством инвестиционного развития РТ следует в 60-дневный срок разработать и представить в Кабмин региона план мероприятий по реализации комплексной схемы.