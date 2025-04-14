Утверждена Комплексная схема развития Казанской агломерации

В Зеленодольском районе РТ количество жителей должно вырасти до 252,7 тыс. человек, в Высокогорском и Пестречинском — до 88,5 тыс. человек в каждом, в Лаишевском — до 148,9 тыс., а в Верхнеуслонском — до 62,7 тыс.