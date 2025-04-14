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Утверждена Комплексная схема развития Казанской агломерации

В Татарстане утверждена Комплексная схема социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Источник: ИА Татар-информ

Целевые показатели развития Казанской агломерации предполагают, что численность ее населения к 2050 году должна составить 2,208 млн человек. Количество рабочих мест предполагается увеличить до 1,282,8 млн, а площадь жилищного фонда — до 103,1 млн кв. метров.

В самой Казани численность населения планируется довести до 1,567 млн. человек, количество рабочих мест — до 885,7 тыс., а площадь жилищного фонда — до 62,680 млн кв. метров.

В Зеленодольском районе РТ количество жителей должно вырасти до 252,7 тыс. человек, в Высокогорском и Пестречинском — до 88,5 тыс. человек в каждом, в Лаишевском — до 148,9 тыс., а в Верхнеуслонском — до 62,7 тыс.

В свою очередь число рабочих мест в Зеленодольском районе предполагается увеличить до 144,7 тыс., в Высокогорском — до 56,1 тыс., в Пестречинском — до 60,8 тыс., в Лаишевском — до 91,2 тыс., тогда как в Верхнеуслонском — до 44,3 тыс.

Жилищный фонд в Зеленодольском районе планируется довести до 13,9 млн кв. метров, в Высокогорском — до 6,2 млн, в Пестречинском — до 7,1 млн, в Лаишевском — до 8,2 млн, а в Верхнеуслонском — до 5,02 млн.

Теперь Минстрою Татарстана совместно с Минэкономики РТ, Минпромторгом РТ и Агентством инвестиционного развития РТ следует в 60-дневный срок разработать и представить в Кабмин региона план мероприятий по реализации комплексной схемы.