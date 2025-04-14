Узбекистан может удвоить экспорт в страны ОТГ — ЦЭИР

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан обладает значительным неиспользованным экспортным потенциалом в рамках ОТГ. Об этом заявил директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Нозимжон Ортиков на конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Согласно оценкам Центра экономических исследований и реформ, страна способна нарастить экспорт в тюркские государства на сумму $2,7 млрд в краткосрочной перспективе, что эквивалентно его удвоению.
По словам Ортикова, наибольшие возможности связаны с наращиванием поставок в Турцию на $1,8 млрд, в Казахстан — на $500 млн, в Венгрию — на $200 млн и в Кыргызстан — на $100 млн.
Он подчеркнул, что дополнительные возможности также существуют в других странах-членах Организации, где сохраняется спрос на узбекскую продукцию.
«Рынок сельскохозяйственной продукции стран ОТГ, оцениваемый в $72 млрд, представляет собой перспективное направление для узбекского экспорта. Узбекистан уже обладает конкурентными позициями в поставках фруктов и овощей и может нарастить присутствие по ряду ключевых позиций», — отметил Ортиков.
Выступивший на конференции председатель правления Института экономических исследований при Минэкономики Азербайджана Шахин Садыгов отметил, что роль исследовательских институтов становится все более значимой в условиях расширения торговых отношений. Эти учреждения предоставляют научно обоснованные аналитические материалы и прогнозы по торговой политике, возможностям региональных рынков и экономическим трендам, тем самым оказывая стратегическую поддержку органам, принимающим решения.
«Создание централизованной платформы для сбора и распространения данных об импортно-экспортных операциях стран-членов ОТГ имеет ключевое значение. Такая инициатива может быть реализована в результате совместных усилий исследовательских институтов тюркских государств», — сказал он.
Напомним, в Ташкенте проходит международная конференция на тему: «Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения».