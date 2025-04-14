Госсовет РТ утвердит требования к кандидату на должность Раиса Татарстана

Кроме того, согласно документу, иностранцам и лицам без гражданства хотят запретить участвовать в избирательных кампаниях в республике. Такое ограничение будет действовать также для иностранных и международных организаций, международных общественных движений, лиц и организаций, признанных иностранными агентами.