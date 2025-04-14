Госсовет РТ утвердит требования к кандидату на должность Раиса Татарстана

«Кандидатом на должность Раиса Республики Татарстан может быть выдвинут гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в РФ, обладающий пассивным избирательным правом, достигший на день голосования возраста 30 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, согласно документу, иностранцам и лицам без гражданства хотят запретить участвовать в избирательных кампаниях в республике. Такое ограничение будет действовать также для иностранных и международных организаций, международных общественных движений, лиц и организаций, признанных иностранными агентами.
В пояснительной записке говорится, что они «не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях».
Законопроектом также устанавливается порядок распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. В частности, одна вторая общего объема эфирного времени и печатной площади предоставляется в равных долях между избирательными объединениями, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, оставшаяся часть — между зарегистрированными кандидатами.
Проект закона, связанный с изменениями в Избирательном кодексе РТ, внес в парламент депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин.
В сентябре в Татарстане пройдут выборы Раиса республики, депутатов представительных органов местного самоуправления и одного депутата Госсовета РТ.