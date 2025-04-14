Евросоюз не может выбрать спецпредставителя для переговоров по Украине

Позднее появилась информация о том, что представителем Европы на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта может стать президент Франции Эммануэль Макрон. Однако никаких официальных решений по этому вопросу принято не было, и инициатива не получила дальнейшего развития.