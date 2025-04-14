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Евросоюз не может выбрать спецпредставителя для переговоров по Украине

О том, что выбор спецпредставителя поставлен на паузу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник агентства отметил, что процесс приостановлен, разговоры на эту тему в Евросоюзе пока не ведутся. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что причины могут быть разные.

Ранее европейские СМИ сообщали, что глава евродипломатии Кайя Каллас отклонила предложение премьер-министра Испании Педро Санчеса о создании должности специального представителя ЕС для переговоров по украинскому вопросу. Каллас тогда заявила, что именно она является «оптимальным человеком» для этого.

Позднее появилась информация о том, что представителем Европы на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта может стать президент Франции Эммануэль Макрон. Однако никаких официальных решений по этому вопросу принято не было, и инициатива не получила дальнейшего развития.