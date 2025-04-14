Новый глава ГИБДД назначен в Самарской области: что о нем известно

«Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов (начальник ГУ МВД по Самарской области — ред.) поздравил Игоря Боброва с назначением и отметил, что Игорь Александрович служит в подразделениях Госавтоинспекции с 2002 года, хорошо владеет обстановкой на дорогах региона и пожелал полковнику полиции и вверенному ему коллективу успехов в решении поставленных задач», — отмечается на сайте главка МВД.
Игорь Бобров родился в Куйбышеве. В 2002 году он окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД РФ.
После 2002 года Бобров начал службу в разных отделах ГИБДД. С 2009 года он был командиром полка ДПС УМВД России по городу Самаре. С 2015 года Бобров стал заместителем руководителя управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
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