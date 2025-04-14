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Новый глава ГИБДД назначен в Самарской области: что о нем известно

САМАРА, 14 апреля, ФедералПресс. Начальником управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области назначен полковник полиции Игорь Бобров. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов (начальник ГУ МВД по Самарской области — ред.) поздравил Игоря Боброва с назначением и отметил, что Игорь Александрович служит в подразделениях Госавтоинспекции с 2002 года, хорошо владеет обстановкой на дорогах региона и пожелал полковнику полиции и вверенному ему коллективу успехов в решении поставленных задач», — отмечается на сайте главка МВД.

Игорь Бобров родился в Куйбышеве. В 2002 году он окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД РФ.

После 2002 года Бобров начал службу в разных отделах ГИБДД. С 2009 года он был командиром полка ДПС УМВД России по городу Самаре. С 2015 года Бобров стал заместителем руководителя управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в России начали действовать нововведения, затронувшие большое количество граждан, вынужденных обновить или получить водительские права. Эксперты предупреждают: это приведет к увеличению числа обращений в ГИБДД.