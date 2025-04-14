В Молдавии запустили процесс демонтажа автономии, заявил замглавы Гагаузии

«Сегодня — прокуратура, завтра — Народное собрание, потом — Исполком. Цель очевидна: стереть автономию с политической карты страны, оставить вместо неё лишь декоративную вывеску. Власть открыто нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства. Политический режим пересёк все границы допустимого. Начался системный демонтаж автономии Гагаузии — не преувеличение, а точное определение происходящего», — подчеркнул Петров.