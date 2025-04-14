В Европе призывают граждан готовиться к войне: прислушаются ли они

А в Португалии, Италии и Великобритании потенциальная «угроза» со стороны России в меньшей степени присутствует в национальном сознании. В первых двух озабочены угрозами терроризма и нестабильным положением южных соседей, тогда как Великобритания — островное государство — в последний раз подвергалась вторжению иностранной державы в 1066 году. Поэтому население этих стран в меньшей степени склонно прислушиваться к советам своих властей.