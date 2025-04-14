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В Европе призывают граждан готовиться к войне: прислушаются ли они

В последние месяцы несколько европейских стран дали своим гражданам рекомендации по подготовке к войне: как соорудить бункеры, подготовить необходимые запасы продуктов и повысить психологическую устойчивость. Однако основным этапом «подготовки» было признано совсем иное, пишет CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Буклет «Если придет кризис или война» который распространяли среди домохозяйств в Швеции в ноябре 2924 года.
Буклет «Если придет кризис или война» который распространяли среди домохозяйств в Швеции в ноябре 2024 года.Источник: CLAUDIO BRESCIANI/EPA/TASS

По мнению генсекретаря НАТО Марка Рютте, главным является изменение менталитета населения, чтобы оно было готово к потенциальной войне с Россией, которой в последнее время стращают европейцев, говорится в статье. В декабре Рютте заявил: «Настало время перейти к мышлению военного времени».

В Евросоюзе считают, что к этим советам следует отнестись серьезно, причем надо быть готовыми не только к прямой военной угрозе, но и к рискам так называемой «серой зоны», включая «агрессию более низкого уровня» и гибридную войну, пишет CNN.

Однако возникают вопросы: насколько эффективными окажутся эти планы и — что важнее — воспримут ли простые европейцы эти рекомендации всерьез? Несмотря на то что европейские страны, в частности Германия, Швеция и Финляндия, обновили руководства по защите гражданского населения, нет никаких гарантий, что люди уделят им достаточно внимания.

В публикации отмечается, что угроза кажется более ощутимой тем странам, которые оказались «в сфере влияния Москвы».

В частности, в странах Балтии и Финляндии, как утверждается в статье, угроза со стороны РФ «заложена в ДНК», и они удивляются, почему другие европейские государства отмахиваются от нее.

А в Португалии, Италии и Великобритании потенциальная «угроза» со стороны России в меньшей степени присутствует в национальном сознании. В первых двух озабочены угрозами терроризма и нестабильным положением южных соседей, тогда как Великобритания — островное государство — в последний раз подвергалась вторжению иностранной державы в 1066 году. Поэтому население этих стран в меньшей степени склонно прислушиваться к советам своих властей.

Кроме того, остается неясной эффективность планов защиты гражданского населения в случае войны, в том числе ядерной. В прошлом подобные планы неоднократно вызывали насмешки.

Советская ядерная угроза так и не материализовалась, а европейские, в частности британские, планы раскритиковали за то, что они предлагали нереалистичные советы, внушали ложный оптимизм перед лицом ядерного уничтожения и в итоге вызвали «культурное отторжение», пишет CNN.

Тем не менее сейчас в Европе вновь настаивают на психологических моментах подготовки к войне и считают, что, если «не изменить ДНК» европейцев, они проиграют России.