В Европе призывают граждан готовиться к войне: прислушаются ли они

По мнению генсекретаря НАТО Марка Рютте, главным является изменение менталитета населения, чтобы оно было готово к потенциальной войне с Россией, которой в последнее время стращают европейцев, говорится в статье. В декабре Рютте заявил: «Настало время перейти к мышлению военного времени».
В Евросоюзе считают, что к этим советам следует отнестись серьезно, причем надо быть готовыми не только к прямой военной угрозе, но и к рискам так называемой «серой зоны», включая «агрессию более низкого уровня» и гибридную войну, пишет CNN.
Однако возникают вопросы: насколько эффективными окажутся эти планы и — что важнее — воспримут ли простые европейцы эти рекомендации всерьез? Несмотря на то что европейские страны, в частности Германия, Швеция и Финляндия, обновили руководства по защите гражданского населения, нет никаких гарантий, что люди уделят им достаточно внимания.
В публикации отмечается, что угроза кажется более ощутимой тем странам, которые оказались «в сфере влияния Москвы».
В частности, в странах Балтии и Финляндии, как утверждается в статье, угроза со стороны РФ «заложена в ДНК», и они удивляются, почему другие европейские государства отмахиваются от нее.
А в Португалии, Италии и Великобритании потенциальная «угроза» со стороны России в меньшей степени присутствует в национальном сознании. В первых двух озабочены угрозами терроризма и нестабильным положением южных соседей, тогда как Великобритания — островное государство — в последний раз подвергалась вторжению иностранной державы в 1066 году. Поэтому население этих стран в меньшей степени склонно прислушиваться к советам своих властей.
Кроме того, остается неясной эффективность планов защиты гражданского населения в случае войны, в том числе ядерной. В прошлом подобные планы неоднократно вызывали насмешки.
Тем не менее сейчас в Европе вновь настаивают на психологических моментах подготовки к войне и считают, что, если «не изменить ДНК» европейцев, они проиграют России.