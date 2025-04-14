Sea Breeze Uzbekistan: Эмин Агаларов презентовал Шавкату Мирзиёеву мегапроект на берегу Чарвака

Проект обещает стать настоящим прорывом в туристической отрасли страны и рассчитан на создание современного круглогодичного курорта мирового уровня. Его реализация будет вестись поэтапно: территория центра будет разделена на 10 компактных зон, каждая из которых объединит в себе объекты для отдыха, проживания и необходимые сервисы — от ресторанов и отелей до медицинских и образовательных учреждений.