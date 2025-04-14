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Sea Breeze Uzbekistan: Эмин Агаларов презентовал Шавкату Мирзиёеву мегапроект на берегу Чарвака

Vaib.uz (Узбекистан. 14 апреля). Известный азербайджанский предприниматель, певец и основатель бренда Sea Breeze Эмин Агаларов представил сегодня президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву мастер-план международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan, который будет построен на берегу Чарвакского водохранилища.

Источник: Пресс-служба президента РУз

Проект обещает стать настоящим прорывом в туристической отрасли страны и рассчитан на создание современного круглогодичного курорта мирового уровня. Его реализация будет вестись поэтапно: территория центра будет разделена на 10 компактных зон, каждая из которых объединит в себе объекты для отдыха, проживания и необходимые сервисы — от ресторанов и отелей до медицинских и образовательных учреждений.

Одной из центральных архитектурных идей станет строительство моста, который соединит оба берега водохранилища, обеспечив удобную логистику для туристов и жителей комплекса.

У самой воды планируется благоустроить бульвары, пляжи, зоны отдыха, а на склонах гор — построить гостиницы, виллы, жилые дома, рестораны и зрительные площадки. Особое внимание будет уделено созданию культурных, спортивных и медицинских объектов, что превратит Sea Breeze не только в туристический кластер, но и в комфортное место для постоянного проживания.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что новый центр должен быть доступным и удобным для всех категорий посетителей, и поручил соответствующим ведомствам обеспечить проект необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Ориентировочная стоимость реализации Sea Breeze Uzbekistan составляет 10 миллиардов долларов — это один из самых масштабных частных инвестпроектов в истории Узбекистана.