Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцул пришла в кишиневский суд с электронным браслетом

Глава Гагаузии Гуцул пришла в суд в Кишиневе с браслетом слежения на ноге.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пришла в районный суд Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии «Шор». Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.

У здания суда собрались сторонники Гуцул и оппозиционного блока «Победа». Манифестанты скандируют лозунги «Свободу Евгении Гуцул» и «Руки прочь от Гагаузии».

Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️