Ильсур Метшин о соглашениях с Исфаханом и Тегераном: «Этот обмен очень полезен, а с ними точно есть чем обмениваться на всех уровнях»

Между тем Казань и Исфахан связывает много общего. «В том же Исфахане больше 10 вузов. Так же как у нас со специализацией авиастроение, химия и нефтехимия, медицины, архитектура и другое, — подчеркнул глава города, — мы будем реализовывать в жизнь пункты наших соглашений. Этот обмен очень полезен, а с ними точно есть чем обмениваться на всех уровнях не только по бизнесу, но и наука студенты, культура и спорт».