Ильсур Метшин о соглашениях с Исфаханом и Тегераном: «Этот обмен очень полезен, а с ними точно есть чем обмениваться на всех уровнях»

На прошлой неделе мэр Казани с рабочей поездкой посетил несколько городов Ирана. В ходе визита были подписаны соглашения об установлении дружественных отношений между Казанью и Тегераном, а также о побратимских связях между столицей Татарстана и Исфаханом. В столице Исламской Республики Иран также состоялось заседание Ассоциации городов стран БРИКС+. На нем было принято решение об учреждении премии по урбанистике и организации Детского фестиваля городов стран БРИКС+. Итогами рабочей поездки на деловом понедельнике поделился мэр Казани Ильсур Метшин.
«Иран — отдельная цивилизация. Я там был крайний раз до Универсиады, то есть больше 10 лет назад. У нас с недавних пор есть понятие “недружественные страны”, тогда как Иран в такой обстановке живет уже более 40 лет. На самом деле это процветающий край», — поделился глава города.
Тегеран — активно развивающаяся территория, где восстановлены дороги, проведено благоустройство и озеленение территорий. В городе большое внимание уделяется вопросам общественного транспорта, было построено 20 станций метро, закуплено 3 тыс. новых автобусов. При этом в городе остаются есть ряд проблем, над решением которых правительство активно работает.
«Кроме Тегерана в этот раз мы посетили древнейшие города Исфахан, трижды бывшую столицу Ирана в различные времена. Для меня лично это было, наверное, самое большое открытие за последнее время», — отметил Ильсур Метшин.
Исфахан двухмиллионный город с богатым историческим наслаждением — красотой храмов, набережных и фасадов домов. По итогу Казань и Исфахан установили побратимские отношения. Стороны договорились о всестороннем развитии отношений: культурном, экономическом, туристическом. Также Мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Тегерана Алиреза Закани подписали соглашение об установлении дружественных отношений.
«Как земля бывает долгое время истосковавшаяся без влаги, вот так и они на Чтобы мы стали хабом для Поволжья, для всех желающих вылететь в этот туристически прекраснейший городнас смотрят с вопросом о том, когда мы начнем дружить», — рассказал Ильсур Метшин.
Между тем Казань и Исфахан связывает много общего. «В том же Исфахане больше 10 вузов. Так же как у нас со специализацией авиастроение, химия и нефтехимия, медицины, архитектура и другое, — подчеркнул глава города, — мы будем реализовывать в жизнь пункты наших соглашений. Этот обмен очень полезен, а с ними точно есть чем обмениваться на всех уровнях не только по бизнесу, но и наука студенты, культура и спорт».
Отдельно мэр столицы РТ остановился на создании авиасообщения Казань — Исфахан. «Чтобы мы стали хабом для Поволжья, желающих вылететь в этот туристически прекраснейший город», — заверил он.
В Тегеране также состоялось очередное заседание Ассоциации городов стран БРИКС+. На нем присутствовали представители России, Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР и Ирана. Следующая встреча запланировано на полях саммита БРИКС в Бразилии.
«Несмотря на то, что ассоциации меньше года, наш голос звучит уверенно и нас слышат. Наша ассамблея ассоциации городов стран БРИКС+ зашла в официальную повестку проведения саммита БРИКС в Бразилии, где мы проведем генеральную ассамблею», — сказал Ильсур Метшин.
Помимо этого, на очередном заседании в Тегеране было принято учредить премию по урбанистике и присуждать ее по пяти ключевым направлениям развития, таким как: экологическое, социальное, архитектурное, молодежное и цифровое, а также специальную, персональную номинации и гран-при. Также было принято решение провести в Казани Детский фестиваль городов стран БРИКС в области науки, искусства и технологий.
«Он будет состоять из культурной и творческой части. Также представили городов БРИКС + посостязаются в предметных олимпиадах. Благодаря таким проектам дружба между городами и странами станет доброй традицией не только для бизнеса, но даст возможность общаться нашим детям. Поэтому надеемся на плодотворную работу», — заключил Ильсур Метшин.