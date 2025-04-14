Антикоррупционный портал создали в Казахстане

АЛМАТЫ, 14 апр — Sputnik. Агентство по противодействию коррупции совместно с АО «Национальные информационные технологии» запустили публичный антикоррупционный портал, сообщили в пресс-службе ведомства.
Он предназначен для систематизации информации по противодействию коррупции на одном ресурсе.
«Все желающие могут ознакомиться с деятельностью по противодействию коррупции. Также посетители могут найти интересные для себя обучающие курсы с возможностью онлайн-тестирования и получения сертификата», — говорится в сообщении.
Можно пройти опрос, результаты какового обещают использовать для корректировки антикоррупционных мер и оценки их эффективности.
Также на ресурсе размещена «Картограмма коррупции», включающая перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, и карту коррупционных рисков в разрезе госорганов и регионов.
Есть раздел, посвященный волонтерской деятельности, где представлены сведения о действующих волонтерах и организациях. Желающие могут направить анкету для рассмотрения кандидатуры в качестве волонтера.
Также на ресурсе можно сообщать о фактах коррупции.
Портал находится здесь.