Отношения России и Китая в 2025 году: история дружбы и перспективы дальнейшего взаимодействия

Российская Федерация всегда тесно сотрудничала со своим юго-восточным соседом, а со временем товарищеские связи переросли в настоящее партнерство. Отношения России и Китая и в 2025 году продолжают демонстрировать положительную динамику. Подробно рассказываем, что сегодня связывает эти две страны, как складывались их отношения и каковы перспективы этого сотрудничества.
Какие отношения установлены между Россией и Китаем сегодня
Расскажем, каких успехов сумели добиться страны за годы всестороннего сотрудничества.
Экономические и торговые отношения
Активная торговля между странами шла еще во времена СССР, но значительный прирост товарооборота пришелся на последнее десятилетие: за период с 2013 по 2023 год он увеличился с $89 млрд до $240 млрд.
Только в 2021 году двусторонний товарооборот вырос на 35,2% и превысил $140 млрд долларов. В 2023 году показатели стали еще больше: за первый квартал товарооборот увеличился на 35,4%, а в списке основных торговых партнеров Китая РФ поднялась на 11-е место.
В 2024 году объем взаимной торговли прибавил еще 2% — до 244,81 млрд долларов. По данным главного таможенного управления КНР, за минувший год Китай ввез в Россию товаров на 115,4 млрд долларов, в то время как экспорт из РФ составил 129,32 млрд долларов.
Основой российского экспорта остаются энергоносители, древесина, металлы и продовольствие. Китай поставляет в РФ высокотехнологичное оборудование, автомобили, смартфоны и компьютеры, кондиционеры и другую технику.
По данным на конец 2024 года, страны совместными усилиями реализуют более 80 крупных проектов, общая сумма инвестиций в которые составила около 18 трлн рублей. Эти разработки затрагивают сферы добычи сырья, химическую отрасль, сельское хозяйство, производство техники, сферы транспортной и логистической инфраструктуры.
Дипломатические и международные отношения
Летопись российско-китайских связей насчитывает уже несколько столетий, а официальным дипломатическим отношениям уже более 75 лет — последние начались 2 октября 1949 года. Стоит отметить, что после распада СССР правительство КНР одним из первых признало РФ правопреемницей международных прав и обязательств Союза.
Торговые связи переросли в партнерство, и в 2001 году президент Владимир Путин и председатель Компартии Китая Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он стал основой для стабильных и долгосрочных отношений между странами.
Интенсивные контакты на высшем уровне осуществлялись на регулярной основе, а важные политики из КНР и РФ встречались десятки раз. В 2024 году было подписано новое важно соглашение — об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
На международной арене обе страны придерживаются близких позиций по важным вопросам. РФ и КНР вместе осудили ввод войск в Ирак, а также стали участниками многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. В 2015 году представители двух стран вошли в группу посредников при заключении соглашения с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана.
Россия полностью поддерживает принцип территориальной целостности КНР, подчеркивая необходимость решения всех разногласий исключительно политическими средствами. Обе страны многие годы тесно сотрудничают на площадках Шанхайской организации сотрудничества и в составе БРИКС.
Научное и технологическое сотрудничество
Сегодня отношения между странами находятся на высшем уровне. Составлена дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, определившей на ближайшие годы основные направления работы.
1. Работы в области физики и астрономии. Можно отметить Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне и российско-китайскую лабораторию по сверхмощным лазерам, которую открыли в Шанхае.
2. Совместные исследования космоса. «Роскосмос» активно взаимодействует с Китайским национальным космическим агентством. Стороны договорились построить Международную научную лунную станцию.
3. Разработка месторождений полезных ископаемых. Китай вкладывается в добычу и переработку природных ресурсов, а российская сторона заинтересована в современных технологиях и иностранных инвестициях.
4. Высокие технологии. Обе страны заинтересованы в создании научных парков и бизнес-инкубаторов с инновационной направленностью. Уже действует несколько совместных технопарков как в РФ, так и на территории КНР.
Сотрудничество в области образования и культуры
Активный культурный обмен между СССР и Китаем начался после Второй мировой войны. На языки соседних стран перевели тысячи книг, в русских вузах учились тысячи китайских студентов, а в институтах КНР работали ученые из Советского Союза.
Продолжился обмен знаниями и после распада СССР. К 2014 году в вузах России обучались 23 тысячи китайских студентов, а в вузах КНР находились 15 тысяч россиян. К концу 2019 года на территории КНР учились уже более 20 тысяч студентов из России.
Улучшение отношений с КНР привело к тому, что значительно вырос поток туристов в обе стороны. С 1 августа 2023 года между странами наладили безвизовый режим, который временно приостанавливали из-за пандемии. Согласно принятым правилам, организованные туристические группы могут посещать соседнюю страну на срок до 15 дней без оформления дополнительных документов.
История развития отношений России и Китая
Страны контактируют между собой уже несколько столетий, но особенно близкими отношения стали относительно недавно.
1. Русское государство и империя Цин
Первые контакты между русскими княжествами и Китаем начались в еще XII веке, но серьезных отношений или взаимной торговли тогда наладить не удалось. Первый официальный документ, Нерчинский договор, подписали только в XVII веке: по нему определили границу между государствами и порядок торговли или разрешения споров.
В 1851 страны подписали Кульджинский трактат, разграничивающий важные сферы торгово-экономического влияния России и Китая. А еще через несколько лет был заключен крайне важный для России Айгунский договор, по которому Китай уступил Приамурье.
С годами сотрудничество укреплялось, и 1896 году в Москве подписали договор о союзе России и Китая против Японии. Примерно тогда же заключили соглашение о совместной постройке Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Первую линию смогли запустить уже через несколько лет, а полностью движение открыли в 1903 году.
В 1905 году после поражения в Русско-японской войне появился Портсмутский мирный договор, по которому Российская империя потеряла арендуемые у Китая порты и ветку КВЖД. Кроме того, прекратил действия ранее подписанных Союзный договор между странами.
2. СССР и Китай
После разгрома поддержанного советскими коммунистами Кантонского восстания в 1927 дипломатические отношения между СССР и Китаем прекратились. Их снова наладили только в 1932 году.
В августе 1945 года в Москве подписали Договор о дружбе и союзе между СССР и Китайской Республикой, и на следующие 10 лет пришелся расцвет советско-китайских отношений. Молодой коммунистической республике помогали в строительстве государства, обучали ее специалистов в разных областях, способствовали созданию сильной армии.
Однако в 60-е годы произошел разрыв между странами, в том числе из-за различий в идеологических позициях правящих партий, и все советские специалисты были отозваны домой. Ситуация начала налаживаться только в 1969 году, после встречи премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным.
В 80-е произошла полная нормализация отношений, начался активный обмен студентами и восстановились межпартийные связи. В Шанхае открыли генеральное консульство СССР, а в Ленинграде — Китая.
3. Россия и КНР
После развала Советского Союза началась новая эра отношений между странами. Представители КНР признали правопреемницей СССР молодую Россию. В ходе своего первого визита в Поднебесную президент РФ Борис Ельцин подписал важные документы и Декларацию об основах взаимоотношений.
Быстрыми темпами отношения между двумя государствами перешли от нормализации к партнерству по многим вопросам, а визиты глав стран стали регулярными. В 2001 году лидеры КНР и РФ подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и договорились о создании Шанхайской организации сотрудничества. В 2005 году стороны ратифицировали документ, который помог урегулировать пограничные споры между двумя странами.
В 2022 году российско-китайские отношения стали еще крепче, усилилось стратегическое сближение двух стран, Китай официально поддержал позицию России по требованиям нерасширения НАТО. Владимир Путин в свою очередь согласился с мнением КНР по ряду важных региональных вопросов, в том числе с принципом «одного Китая», подразумевающим невозможность отделения Тайваня. Китайский руководитель Си Цзиньпин также неоднократно демонстрировал важность развития отношений с Российской Федерацией.
Продолжилось общение на высшем уровне и в 2025 году. Недавно КНР посетили секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и вице-премьер Алексей Оверчук. Они обсудили с китайской стороной обширный список тем — от стратегической координации до интеграционных проектов.
В апреле 2025 года с ответными визитом в РФ прибыл член Политбюро ЦК Компартии и министр иностранных дел КНР Ван И. Высокопоставленный чиновник встретился с президентом Владимиром Путиным: в ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейших двусторонних отношений.
Будущее отношений России и Китая: мнение эксперта
Специалист в области политических коммуникаций, медиатехнолог Анна Богачева поделилась, как она видит развитие отношений между РФ и Китаем. «2025 год станет периодом радикальной реконфигурации международных отношений. Возвращение Трампа в Белый дом катализирует фундаментальные сдвиги в системе глобальных альянсов. Реализация доктрины America First 2.0 спровоцирует пересмотр трансатлантических обязательств и перераспределение американских ресурсов в Индо-Тихоокеанском регионе».
По ее мнению, центральной осью международной системы станет структурное противоборство между Вашингтоном и Пекином, охватывающее следующие сферы:
технологическую — контроль над ИИ и полупроводниками;
финансово-экономическую;
военно-стратегическую — конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
а также в нормативно-идеологической плоскости.
«Москва в этой конфигурации занимает асимметричную позицию. В целом российско-китайское партнерство усиливается: энергетический экспорт в КНР вырос, взаимная торговля перешла на расчеты в национальных валютах, усилилось военно-техническое взаимодействие. Россия получает с помощью Китая критический доступ к альтернативным финансовым механизмам и рынкам сбыта», — отметила политолог.
Одновременно Кремль реализует стратегию хеджирования рисков зависимости от Китая через многовекторность (например, через активизацию контактов с Глобальным Югом) и диверсификацию партнерств (через усиление связей с Индией и Турцией).
«В Центральной Азии экономическая экспансия Пекина сталкивается с российскими механизмами обеспечения безопасности через ОДКБ. Москва усилила сотрудничество с центрально-азиатскими республиками, предложив альтернативные китайским проекты. Кроме того, переговоры по Украине создают ожидания на улучшения отношения с США в отдельных сферах» — считает эксперт.
В такой геополитической ситуации Москва и Пекин стремятся сохранить теплые отношения, но не потерять при этом взаимную независимость.
«Прогностический анализ российско-китайских отношений на 2025 год указывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с одновременным сохранением системы сдержек. Ключевым индикатором эффективности российской внешней политики будет способность монетизировать геополитическую позицию и сохранить стратегическую автономию в условиях усиливающейся биполярной конфронтации», — подытожила Анна Богачева.
Главное об отношениях России и Китая
Отметим основные моменты, которые важно запомнить в контексте отношений России и Китая.
1. Отношения России и Китая налаживаются на протяжении веков, но особенно близкими они стали в последние десятилетия.
2. Между странами уже налажены партнерские отношения в экономической, научной, образовательной, международной и других сферах.
3. Объемы торговли постоянно растут, а совместных проектов у РФ и КНР становится все больше.
4. Лидеры двух стран регулярно встречаются, они подписали важные соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.
5. По мнению эксперта, на фоне роста геополитической напряженности в 2025 году Китай и Россия будут сохранять теплые отношения, стремясь при этом не сильно зависеть друг от друга.
Список источников
1. Двусторонние отношения со страной Китай. Министерство Иностранных дел РФ. 2022.
2. 21 год Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Посольство России в Китае. 2022.
3. Документы, подписанные по итогам переговоров Президента Российской Федерации В. В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Официальный сайт Президента РФ. 2024.
4. Россия и Китай достигли уровня академической мобильности в 100 тысяч человек. Министерство Образования РФ. 2020.
5. Хронология развития российско-китайских отношений: основные даты. Российское Историческое Общество.
6. Русско-китайские договоры: вехи и зигзаги истории. Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития. 2021.