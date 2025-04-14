Отношения России и Китая в 2025 году: история дружбы и перспективы дальнейшего взаимодействия

Не многие страны в современном мире могут похвастаться дружескими отношениями с соседями, ведь даже в наши дни конфликты и территориальные споры — не редкость. В контексте этого особенно ценно, что отношения России и Китая в 2025 году только продолжают развиваться и укрепляться.