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В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул

Апостолова: жители Гагаузии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат парламента Молдавии от политблока «Победа» Регина Апостолова.

В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Ранее районный суд назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.

«Более 60 тысяч подписей собрал гагаузский народ в поддержку Евгении Гуцул. Это народное влияние. Это голос народа, которого сегодня у ПДС (правящей в Молдавии партии — ред.) нет!» — заявила Апостолова.

По словам депутата, массовый сбор подписей демонстрирует высокий уровень общественной поддержки Гуцул среди населения автономии. У здания районного суда Кишинева проходит акция в защиту Гуцул. Манифестанты скандируют лозунги «Свободу Евгении Гуцул» и «Руки прочь от Гагаузии».️