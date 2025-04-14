В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул

В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Ранее районный суд назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.