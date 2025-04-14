В Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку Гуцул

КИШИНЕВ, 14 апр — Новости. Жители Гагаузской автономии в составе Молдавии собрали более 60 тысяч подписей в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сообщила на митинге в Кишиневе депутат парламента Молдавии от политблока «Победа» Регина Апостолова.
В понедельник продолжается судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Ранее районный суд назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
«Более 60 тысяч подписей собрал гагаузский народ в поддержку Евгении Гуцул. Это народное влияние. Это голос народа, которого сегодня у ПДС (правящей в Молдавии партии — ред.) нет!» — заявила Апостолова.
По словам депутата, массовый сбор подписей демонстрирует высокий уровень общественной поддержки Гуцул среди населения автономии. У здания районного суда Кишинева проходит акция в защиту Гуцул. Манифестанты скандируют лозунги «Свободу Евгении Гуцул» и «Руки прочь от Гагаузии».️