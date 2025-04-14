Исламский банк выделил Узбекистану грант в $40 млн на развитие образования

«Примечательно, что Узбекистан — единственная страна Центральной Азии, приглашенная на это престижное мероприятие. В первый же день работы форума было подписано грантовое соглашение на сумму 40 миллионов долларов между Министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана и Исламским банком развития», — пишет Хилола Умарова.